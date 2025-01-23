Talas Belediyesi okullarda temizlik çalışması başlattı

Talas ilçesinde belediye ekipleri, okullarda dezenfekte ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıyor.

Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yarıyıl tatilinin başlamasıyla belediye bünyesinde oluşturulan ekip, okullarda dezenfekte ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapmaya başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, geleceğin teminatı olan gençlerin daha sağlıklı ve temiz ortamda eğitim almalarını sağlamak amacıyla çalıştıklarını bildirdi.

Bu anlayışla okullardaki temizlik faaliyetlerine devam ettiklerini belirten Yalçın, "Yarıyıl tatiliyle yine temizlik başta olmak üzere hijyen, dezenfeksiyon ve haşere ilaçlama çalışmalarına başladık. Bütün amacımız sağlıklı nesiller, sağlıklı gelecek için." ifadelerini kullandı.