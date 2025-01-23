Kayseri'de 2024 yılında çamurdan 21 milyon liralık elektrik üretildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde geçen yıl arıtılan atık sulardan elde edilen birincil çamurun çürütülmesiyle 21 milyon lira değerinde elektrik üretildiği bildirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamada, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin (KASKİ) insan ve çevre sağlığına önem verdiğini, bununla birlikte atıksu arıtma tesislerinde birincil çamurun çürütülerek ekonomiye önemli ölçüde katkı sağlandığını ifade etti.

İşletmesi yapılan 33 konvansiyonel ve 49 doğal atıksu arıtma tesisinde 2024 yılında 71 milyon 300 bin metreküp atıksu arıtıldığını belirten Büyükkılıç, enerji verimliliği konusunda çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini vurguladı.

Geçen yıllara göre daha az enerji ile atıksu arıtımı gerçekleştirildiğini aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"KASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde 2024 yılında arıtılan atık sulardan elde edilen birincil çamurun çürütülmesiyle 2 milyon 800 bin metreküp biyogazdan 21 milyon TL değerinde elektrik üretildi. Kentimizde bulunan bütün arıtma tesislerimiz tam kapasite ile en iyi şekilde çalıştırılıyor. KASKİ şehrin içme suyu ihtiyacının en kaliteli şekilde karşılarken, kirli suları da çevreye zarar vermeden arıtıyor. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için böyle tesislerin sayısını artırmak için yatırımlarımız devam edecek."