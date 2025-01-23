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        Kayseri'de ayrıştırılan elektronik atıklar ekonomiye kazandırılıyor

        Kocasinan Belediyesi tarafından 9 yılda 19 bin 103 ton elektronik atık ve 10 bin 210 kilogram atık pil toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 15:50 Güncelleme: 23.01.2025 - 16:13
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        Kayseri'de ayrıştırılan elektronik atıklar ekonomiye kazandırılıyor
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        Kocasinan Belediyesi tarafından 9 yılda 19 bin 103 ton elektronik atık ve 10 bin 210 kilogram atık pil toplandı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne destek veriyor.

        Okul ve camiler ile ilçe merkezindeki telefonculara atık pil kutusu yerleştiren belediye ekipleri, uygulamayla elektronik atıkların hem çevreye verebileceği olası zararların önüne geçiyor hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

        Belediye ekipleri, bu kapsamda 9 yılda 19 bin 103 ton elektronik atık ve 10 bin 210 kilogram atık pili geri dönüştürerek ekonomiye kazandırdı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çevreci belediyecilik anlayışıyla geri dönüşüme büyük önem vererek hem doğayı koruduklarını hem de ülke ekonomisine dev katkı sağladıklarını belirtti.

        Doğayı ve çevreyi korumak için sürekli yeni projeler ürettiklerini aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Okullarda, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerimiz geri dönüşümle ilgili eğitimler veriyor. Bunun yanı sıra geri dönüşüm alanında yarışmalar düzenliyoruz. İlçenin çeşitli yerlerine Elektronik Atık Toplama Noktaları yerleştirdik ve yeni Ambalaj Atığı Toplama Araçlarını ilçemize kazandırdık. Bölgemizin 250 farklı noktasına Kıyafet ve Evsel Tekstil Atık Kutusu yerleştirildi. Atık yağların ayrı toplanması için ilçenin farklı noktasına Bitkisel Atık Yağ Toplama Kutusu konuldu. Geri dönüşümle tabiatın kirlenmesine engel olunduğu gibi aynı zamanda ülke ekonomisine de katkı sağlanıyor."

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