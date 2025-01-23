Kayseri'de iş yerini kurşunlayan 2 zanlı tutuklandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, iş yerini kurşunlayan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, iş yerine tüfekle ateş açarak kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin 12 suç kaydı olan O.K. (24) ile 6 suç kaydı olan A.K. (21) olduğunu belirledi.

Şüpheliler ekiplerce düzenlenen operasyonda suç aleti olan ruhsatsız tüfekle yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.