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        ERÜ ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Diş Hekimliği ve Tıp Fakülteleri arasında, uzmanlık eğitimi alan öğrenciler için eğitim işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 11:07 Güncelleme: 24.01.2025 - 11:17
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        ERÜ ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı
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        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Diş Hekimliği ve Tıp Fakülteleri arasında, uzmanlık eğitimi alan öğrenciler için eğitim işbirliği protokolü imzalandı.

        ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, ERÜ Rektörlük Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, üniversitelerinin sağlık alanında yaygın bir etkiye sahip olduğunu ifade etti.

        Altun, hep birlikte bu çalışma süreçlerini yönetmeye ve bu işbirliği protokolünün sadece yazılı bir evrak olarak değil, gerçek hayatta da karşılığı olacak düşüncesiyle hayırlara vesile olmasını diledi.

        Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ise Diş Hekimliği ve Tıp Fakülteleri uzmanlık öğrencilerinin, ülkenin önde gelen eğitim kurumlarından ERÜ'de rotasyon kapsamında gerekli eğitimleri alacaklarını ve uzmanlıklarını tamamlayacaklarını belirtti.

        Aktekin, tecrübelerini, birikimlerini ve üniversitenin imkanlarını kendileriyle paylaştıkları için Altun'a teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından Altun ve Aktekin işbirliği protokolüne imza attı.

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