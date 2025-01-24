Kayseri'de kırmızı ışık ihlallerine para cezası kesildi

Kayseri'de kırmızı ışık ihlali yapan iki sürücüye toplam 4 bin 334 lira cezai işlem uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sosyal medya platformunda yer alan "kırmızı ışık ihlali kamerada" paylaşımıyla ilgili çalışma yaptı.

Bu kapsamda, araç plakalarından tespit edilen sürücülere trafik kanunun ilgili maddelerince toplam 4 bin 334 lira cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Halkımızın huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren, drift atan, çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelemiz devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.