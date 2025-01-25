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        Kayserispor Kulübü, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'da teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 17:21 Güncelleme: 25.01.2025 - 17:21
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        Kayserispor Kulübü, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'da teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı.

        Kayserispor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik direktör Sinan Kaloğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

        Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'a 5-2 yenilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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