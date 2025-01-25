Kayserispor Kulübü, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı

Kayserispor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik direktör Sinan Kaloğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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