Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayserispor taraftarlarından takıma tepki

        Bellona Kayserispor'un Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'a 5-2 yenilmesinin ardından kulüp tesislerine gelen taraftarlar, takıma tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 20:37 Güncelleme: 25.01.2025 - 21:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayserispor taraftarlarından takıma tepki
        ABONE OL

        Bellona Kayserispor'un Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'a 5-2 yenilmesinin ardından kulüp tesislerine gelen taraftarlar, takıma tepki gösterdi.

        Maçın ardından Bellona Kayserispor Recep Mamur Tesisleri önünde toplanan bazı taraftarlar, kötü gidişat nedeniyle teknik heyet ve oyuncular aleyhine sloganlar atarak tepkide bulundu.

        Oyuncuları taşıyan takım otobüsünün kulüp tesislerine gelişinde tepkilerini artıran taraftarlar, kapıda önlem alan çevik kuvvet ekiplerince durduruldu.

        Oyuncuların kulüp tesislerine girmelerinin ardından Kayserispor'un takım kaptanı Gökhan Sazdağı ile bazı oyuncular, dış kapıda bekleyen taraftarları sakinleştirmek amacıyla yanlarına geldi.

        Burada taraftarlarla konuşan Gökhan Sazdağı, taraftarların tepkilerinde haklı olduğunu söyledi.

        "Elimizden geleni yapacağız, bunun sözünü veriyorum." diyen Gökhan Sazdağı, "Yüzde yüz mücadelemizi göreceksiniz. Bu maç bizim için çok önemliydi, bunu da biliyorum. Sizden bütün kalbimle özür diliyorum. Ben gideceğim belki sabaha kadar uyuyamayacağım. sizler de aynı ama bu şekilde çözemeyiz. Hakkınızı helal edin, önemli bir maçı verdik. Tekrar bir olalım. Yeni hocamız gelsin. Biz bu sene gemiyi limana yanaştırmak için elimizden geleni yapacağız. Transfer tahtamız kapalı, oyuncu gelmiyor. Burada gördüğünüz 20-25 kişiyiz, mücadele ediyoruz. Başka şansımız yok." ifadelerini kullandı.

        Taraftarlar da oyunculardan en az kendileri kadar mücadele etmelerini istedi.

        Konuşmaların ardından taraftarlar olaysız dağıldı.

        Bellona Kayserispor, Net Global Sivasspor'a 5-2 yenilmesinin ardından teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yangın faciasını böyle kaydetti
        Yangın faciasını böyle kaydetti
        İsrail 200 Filistinliyi serbest bıraktı
        İsrail 200 Filistinliyi serbest bıraktı
        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028 ve 2029 seçimlerinde hedefimiz...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028 ve 2029 seçimlerinde hedefimiz...
        Aslan, Osimhen'le kükredi!
        Aslan, Osimhen'le kükredi!
        Konya'da çöken binada 2 kişi cansız bulundu!
        Konya'da çöken binada 2 kişi cansız bulundu!
        Aslan'dan sağ bek hamlesi!
        Aslan'dan sağ bek hamlesi!
        ‘Heimlich manevrası' ile kurtardı
        ‘Heimlich manevrası' ile kurtardı
        Kartalkaya'da bilirkişi heyeti incelemelerini tamamladı
        Kartalkaya'da bilirkişi heyeti incelemelerini tamamladı
        Dondurmada Guinness rekoru kırdılar
        Dondurmada Guinness rekoru kırdılar
        Cenazemde 'Little Girl Blue' çalsın
        Cenazemde 'Little Girl Blue' çalsın
        İşte Yusuf Akçiçek transferinin perde arkası!
        İşte Yusuf Akçiçek transferinin perde arkası!
        Teknedeki kadın sevgilisi çıktı!
        Teknedeki kadın sevgilisi çıktı!
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        Hayati öneme sahip kalp krizi belirtileri!
        Hayati öneme sahip kalp krizi belirtileri!
        Süper Lig'de imza şov!
        Süper Lig'de imza şov!
        Besinlerin ruh halinize etkilerini biliyor musunuz?
        Besinlerin ruh halinize etkilerini biliyor musunuz?
        En iyi 5 seri katil polisiyesi
        En iyi 5 seri katil polisiyesi
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?
        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?

        Benzer Haberler

        Kayserispor'da Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı
        Kayserispor'da Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı
        Kayserispor Kulübü, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı
        Kayserispor Kulübü, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı
        Bağ evinde sobadan sızan gazdan zehirlenip, öldü
        Bağ evinde sobadan sızan gazdan zehirlenip, öldü
        Kayseri'de karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü
        Kayseri'de karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü
        Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Miraç Kandili programı düzenledi
        Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Miraç Kandili programı düzenledi
        "Kapadokya'nın Gizemli Mabedi: Erciyes" belgeseli izleyiciyle buluştu
        "Kapadokya'nın Gizemli Mabedi: Erciyes" belgeseli izleyiciyle buluştu