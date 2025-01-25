Kayserispor taraftarlarından takıma tepki

Bellona Kayserispor'un Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'a 5-2 yenilmesinin ardından kulüp tesislerine gelen taraftarlar, takıma tepki gösterdi.

Maçın ardından Bellona Kayserispor Recep Mamur Tesisleri önünde toplanan bazı taraftarlar, kötü gidişat nedeniyle teknik heyet ve oyuncular aleyhine sloganlar atarak tepkide bulundu.

Oyuncuları taşıyan takım otobüsünün kulüp tesislerine gelişinde tepkilerini artıran taraftarlar, kapıda önlem alan çevik kuvvet ekiplerince durduruldu.

Oyuncuların kulüp tesislerine girmelerinin ardından Kayserispor'un takım kaptanı Gökhan Sazdağı ile bazı oyuncular, dış kapıda bekleyen taraftarları sakinleştirmek amacıyla yanlarına geldi.

Burada taraftarlarla konuşan Gökhan Sazdağı, taraftarların tepkilerinde haklı olduğunu söyledi.

"Elimizden geleni yapacağız, bunun sözünü veriyorum." diyen Gökhan Sazdağı, "Yüzde yüz mücadelemizi göreceksiniz. Bu maç bizim için çok önemliydi, bunu da biliyorum. Sizden bütün kalbimle özür diliyorum. Ben gideceğim belki sabaha kadar uyuyamayacağım. sizler de aynı ama bu şekilde çözemeyiz. Hakkınızı helal edin, önemli bir maçı verdik. Tekrar bir olalım. Yeni hocamız gelsin. Biz bu sene gemiyi limana yanaştırmak için elimizden geleni yapacağız. Transfer tahtamız kapalı, oyuncu gelmiyor. Burada gördüğünüz 20-25 kişiyiz, mücadele ediyoruz. Başka şansımız yok." ifadelerini kullandı.

Taraftarlar da oyunculardan en az kendileri kadar mücadele etmelerini istedi.

Konuşmaların ardından taraftarlar olaysız dağıldı.

Bellona Kayserispor, Net Global Sivasspor'a 5-2 yenilmesinin ardından teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırmıştı.