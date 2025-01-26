Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde bahar hazırlıklarına başlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 1 milyon 260 bin metrekarelik alana sahip Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde bahar hazırlıklarına başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri, millet bahçesinde tahrip olan çim alanlarda bakım, onarım ve ekim çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında, tahrip edilen 130 bin metrekarelik çim alanın bakım işini yapan ekipler, çimlerdeki ölü veya deforme alanları onardı.

Ekipler, kuruyan veya zarar gören çimlerin daha sağlam ve gür bir şekilde çıkması için de 105 bin metrekarelik alana çim ekimi gerçekleştirdi.