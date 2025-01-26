Kayseri'de ilçe belediye başkanlarından Miraç Kandili mesajı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çolakbayrakdar, mesajında, Miraç Kandili'nin insanlık için kurtuluş olduğunu ifade ederek, tüm İslam alemine hayırlı olmasını diledi.

İçerisinde bulunulan dönemde İslam alemi için birlik ve beraberliğin her zamankinden daha fazla önem taşıdığını vurgulayan Çolakbayrakdar, "Bu vesileyle dualarımızı yalnız şahsımız için değil, ailemiz, şehrimiz, ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlık için etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Başkan Yalçın ise Miraç Kandili'nin Hz. Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olduğunu anlattı.

Bu büyük buluşmanın kendilerine insanın mana aleminde yükselip ilahi rahmet ve huzura erişmesinin yolunu gösterdiğini vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Bu gecede farz kılınan ve bizzat Peygamberimiz tarafından müminlerin miracı olarak nitelendiren namaz da iç dünyamızdaki yükselişi ve arınmayı ifade eder. Bu nedenle bu gece biz inananlar için ayrı bir önem ve anlam taşır. Bu vesileyle başta hemşehrilerimiz olmak üzere bütün insanlık için Miraç Kandili'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum."