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        Kayseri'de trafik kurallarına uymayan 5 sürücüye para cezası

        Kayseri'de trafik kurallarına uymayan 5 sürücüye 6 bin 139 lira para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 12:59 Güncelleme: 27.01.2025 - 12:59
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        Kayseri'de trafik kurallarına uymayan 5 sürücüye para cezası
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        Kayseri'de trafik kurallarına uymayan 5 sürücüye 6 bin 139 lira para cezası kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yer alan "Duman çıkaran araç", "İhbar var" ve "Yaya kaldırımına park eden araç" başlıklı paylaşımlar üzerine çalışma başlattı.

        Kimliği tespit edilen 5 sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 6 bin 139 lira ceza kesildi.

        Ayrıca ihbarda bulunan vatandaşlara teşekkür edilen paylaşımda, halkın huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren, drift atan, çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelenin devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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