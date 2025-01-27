Kayseri'de trafik kurallarına uymayan 5 sürücüye para cezası

Ayrıca ihbarda bulunan vatandaşlara teşekkür edilen paylaşımda, halkın huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren, drift atan, çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelenin devam edeceği belirtildi.

Kimliği tespit edilen 5 sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 6 bin 139 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yer alan "Duman çıkaran araç", "İhbar var" ve "Yaya kaldırımına park eden araç" başlıklı paylaşımlar üzerine çalışma başlattı.

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