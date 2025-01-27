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        Gök Gözlem Evi Merkezi, "Gezegenler hizalanıyor, Kocasinan gözlemliyor" etkinliğine ev sahipliği yaptı

        Kocasinan Belediyesinin Gök Gözlem Evi Merkezi'nde düzenlediği "Gezegenler hizalanıyor, Kocasinan gözlemliyor" etkinliği, vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 13:18 Güncelleme: 27.01.2025 - 13:31
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        Gök Gözlem Evi Merkezi, "Gezegenler hizalanıyor, Kocasinan gözlemliyor" etkinliğine ev sahipliği yaptı
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        Kocasinan Belediyesinin Gök Gözlem Evi Merkezi'nde düzenlediği “Gezegenler hizalanıyor, Kocasinan gözlemliyor” etkinliği, vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bilimsel etkinliklere öncülük etmekten duydukları memnuniyeti ifade etti.

        Ekinliklerin gökyüzünü keşfetmek adına önem taşıdığına dikkati çeken Çolakbayrakdar, bilim ve doğayı bir araya getiren etkinliklerle Kayseri'yi kültürel ve bilimsel faaliyetlerin merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

        Çolakbayrakdar, ülkenin geleceği olan gençlerin destekçisi olduklarını aktararak, şunları kaydetti:

        "Etkinliğimizle farklı bir pencere açmaya çalıştık. Özellikle astronomi ve uzay bilimi alanında bilgi donanımı olarak dünya ile rekabet edebilecek düzeyde gençler yetiştireceğiz. Yavrularımızın geleceği için huzurlu ve mutlu olmaları adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

        Gök Gözlem Evi Merkezini ziyaret eden vatandaşlar Satürn, Venüs, Neptün, Uranüs, Jüpiter ve Mars gezegenlerinin aynı doğrultuda hizalanışını teleskoplarla inceleme fırsatı buldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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