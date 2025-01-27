KASKİ'de 2024 yılında 8 bin 776 içme suyunun analizi yapıldı

Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü Su Analizleri Laboratuvarları'nda, 2024 yılında 8 bin 776 içme suyu numunesinde 140 bin 555 parametrenin analizi yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, içme suyu, atık su, havuz suyu, sulama suyu, arıtma çamuru ve toprak matrikslerinin analizlerinin yapıldığı KASKİ laboratuvarlarında, temiz ve sürdürülebilir içme suyuna erişim için çalışmalar gerçekleştirildi.

KASKİ, kent genelinde her noktadan belirli aralıklarla numuneler alarak sağlıklı ve kaliteli içme suyuna erişim için geçen yıl 8 bin 776 içme suyu numunesinde 140 bin 555 parametrenin analizini yaptı.

Ayrıca içme suyu tesislerinde yapılan klor ölçümlerine ek olarak şebekede 3 bin 819 serbest klor ölçümü yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ’nin sürekli ve kaliteli içme suyu temini noktasında örnek çalışmalara imza attığını ifade etti.

Kent genelinde musluktan akan suyun gönül rahatlığı ile içilebileceğini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"KASKİ laboratuvarlarımızda yapılan analiz veya test sonuçları doğru ve güvenilir olup, dünyanın her yerinde kabul görmektedir. KASKİ’mizin İçme Suyu ve Atık Su Laboratuvarları, uluslararası geçerliliği olan birçok belgeyi elinde bulunduruyor. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından verilen 'Akreditasyon Belgesi'ne sahip. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen ‘Çevre Analizleri Yeterlik Belgesi’ni elinde bulunduruyor. İşte bu yüzden İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’te yer alan tüm parametrelerin analizi titizlikle yapılarak insan sağlığına uygun içme suyu şebekeye veriliyor. Kentimiz bu anlamda çok şanslı olup halkımızın tükettiği su, bahsi geçen yönetmelik kriterlerini tamamen sağlamaktadır."