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        Melikgazi Belediyesi, Esentepe Mahallesi'nde 12 derslikli ilkokulu hayata geçirecek

        Melikgazi Belediyesi, Esentepe Mahallesinde 12 derslikli Mustafa Ulubaş İlkokulu'nu hayata geçirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 16:10 Güncelleme: 27.01.2025 - 16:10
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        Melikgazi Belediyesi, Esentepe Mahallesi'nde 12 derslikli ilkokulu hayata geçirecek
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        Melikgazi Belediyesi, Esentepe Mahallesinde 12 derslikli Mustafa Ulubaş İlkokulu'nu hayata geçirecek.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Esentepe Mahallesi'nde 3 katlı 12 derslikli okul belediye ve hayırsever iş birliğiyle yapılacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi ilçesine örnek alınacak hizmetler yapmaya devam edeceklerini belirtti.

        Vatandaşların ihtiyaçlarına göre yatırımlarını belirlediklerini vurgulayan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "2025 yılında da Melikgazi'miz için yine gönül belediyeciliği ilkesiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İlçemizi Türkiye’nin örnek alacağı hizmetlerle taçlandırmaya devam edeceğiz. Esentepe Mahallesi'nde zemin ve 2 kat olmak üzere 3 kat inşa edilecek olan okulumuzda 12 derslik yer alacak. Geleceğin teminatı çocuklarımız ve gençlerimizin eğitimlerine katkı sunarak donanımlı bireyler yetişmesi adına önemli işler yapıyoruz. 2019 ile 2024 yılları arasında ilçemize 22 yeni okul yapmıştık. Eğitim alanında yaptığımız bu tür yatırımlar, gelecek nesiller için önemli bir katkı sağlayacak inşallah."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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