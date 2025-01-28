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        Kayseri'de evinin balkonunda silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

        Kayseri'de husumetlisi tarafından evinin balkonunda silahla vurulan kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 20:44 Güncelleme: 28.01.2025 - 20:49
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        Kayseri'de evinin balkonunda silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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        Kayseri'de husumetlisi tarafından evinin balkonunda silahla vurulan kişi tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, İ.A, daha önceden arasında husumet bulunan B.F’nin merkez Melikgazi ilçesi Yeniköy Mahallesi Lefke Caddesi'ndeki evinin önüne gelerek, 3. kattaki balkonuna pompalı tüfekle ateş etti.

        Balkonda oturan B.F. saçmanın vücuduna isabet etmesi sonucu yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kolundan yaralanan B.F. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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