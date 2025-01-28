Kayseri'de evinin balkonunda silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Kayseri'de husumetlisi tarafından evinin balkonunda silahla vurulan kişi tedavi altına alındı.
Kayseri'de husumetlisi tarafından evinin balkonunda silahla vurulan kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, İ.A, daha önceden arasında husumet bulunan B.F’nin merkez Melikgazi ilçesi Yeniköy Mahallesi Lefke Caddesi'ndeki evinin önüne gelerek, 3. kattaki balkonuna pompalı tüfekle ateş etti.
Balkonda oturan B.F. saçmanın vücuduna isabet etmesi sonucu yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kolundan yaralanan B.F. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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