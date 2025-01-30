Melikgazi Belediyesi Fatma - Halit Çataloğlu Aile Sağlığı Merkezi'nin inşaatı tamamlandı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Şirintepe Mahallesi'nde belediye ve hayırsever iş birliği ile hayata geçirilecek Melikgazi Belediyesi Fatma- Halit Çataloğlu Aile Sağlığı Merkezi'nin yapım çalışmalarında sona gelinerek yakında açılacağını belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, ilçede sayısı 15 olan aile sağlık merkezlerinin sayılarını artıracaklarını ifade etti.

Projelerin başlangıç ve açılış müjdesini vermekten mutluluk duyduğunu anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Melikgazi’de birçok alanda projeleri hayata geçirdik. İçlerinde en çok hassasiyet duyduğumuz konuların başında sağlık geliyor. Hayırsever Çataloğlu Ailesi ile Şirintepe Mahallemize 5 hekim kapasiteli, muayenehaneleri, tıbbi müdahale odası, aşı odası, bebek izlem, üreme sağlığı, gebe takip odası, arşiv ve laboratuvar alanından oluşan nitelikli bir aile sağlık merkezi kazandırıyoruz. Şu anda inşaatımız tamamlanmış durumda. Çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarının ardından açılışını gerçekleştireceğiz."