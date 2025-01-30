KAYMEK'in ücretsiz yabancı dil kursları ilgi görüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK), yabancı dil öğrenmek isteyen vatandaşlara birçok dil kursu hizmetini ücretsiz sunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, KAYMEK Köşk İhtisas Akademi'de alanında uzman eğitmenlerince verilen yabancı dil kursları arasında Fransızca, İngilizce, Rusça, Almanca ve Arapça kursları devam ediyor.

KAYMEK İngilizce kursu öğrencilerinden 27 yaşındaki Ayşe Kaya, hayalinin yurt dışı seyahatleri yapmak olduğunu belirterek, "Ben engelliyim, kursa gelmeyi tercih ettim çünkü evde oturuyordum. Almancam var. İngilizce’ye de çok meraklıyım, o yüzden İngilizce öğrenmek istedim." ifadesini kullandı.

Üniversite öğrencisi Sena Kılıç da mesleki olarak kendisine avantaj sağlaması amacıyla kursa katıldığını kaydederek, belediyenin bu imkanı ücretsiz sunduğunu belirtti.

KAYMEK Arapça kursu öğrencisi Nazlı Gönültaş ise Arapça dil bilgisini iyi şekilde öğrenmek amacıyla kursa katıldığını aktardı.