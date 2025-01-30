Kayseri'de apartmanda çıkan yangında 11 kişi dumandan etkilendi

Dumandan etkilenen 11 kişiden bir kısmı hastaneye kaldırıldı, bazılarına da olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi.

Apartman sakinlerinin bilgi vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Aydınlıkevler Mahallesi Sokullu Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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