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        86 yaşındaki İsmail amca gönül verdiği hüsn-i hat ile tablolar yapıyor

        ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Bir kazaya karıştığı iddiasıyla girdiği hapishanede 40 günde Kur'an-ı Kerim'i öğrenen İsmail Karaca, gönül verdiği hüsn-i hat ile 86 yaşında yazılar yazıp tablolar yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 11:28 Güncelleme: 01.02.2025 - 11:42
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        86 yaşındaki İsmail amca gönül verdiği hüsn-i hat ile tablolar yapıyor
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        ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Bir kazaya karıştığı iddiasıyla girdiği hapishanede 40 günde Kur'an-ı Kerim'i öğrenen İsmail Karaca, gönül verdiği hüsn-i hat ile 86 yaşında yazılar yazıp tablolar yapıyor.

        Kentteki fabrikalarda bir süre çalışan daha sonra Avrupa'ya işçi olarak giden ve 12 yıl gurbette kalan Karaca, günlerini değerlendirmek için gittiği Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK) pekçok kursuna katılarak sertifika aldı.

        Ebru, Osmanlıca ve Arapçanın yanı sıra aşçılık, pastacılık, girişimcilik, fidan aşılama gibi kurslara da katılan Karaca, 78 yaşında başladığı hüsn-i hata ise gönülden bağlandı.

        Kovid-19 salgını döneminde el yazması Kur'an-ı Kerim yazan Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1980'li yıllarda Cami Kebir'de bir vaaz sırasında hocanın herkesin dua etmesini istemesi üzerine "Herkes gürül gürül Kur'an-ı Kerim okuyor, Allah'ım bana da Kur'an-ı Kerim okumayı nasip et de öğreneyim" diye dua ettiğini söyledi.

        Bu duayı ettiği gün cami çıkışında babasıyla bir kazaya şahit olduklarını ve yardım etmek için durduklarını anlatan Karaca, kaza yapan kişinin kendisini kazaya neden olmakla suçlaması üzerine önce karakola gittiğini daha sonra da mahkemenin ardından hapse girdiğini aktardı.

        Hapishanedekilerin büyük çoğunluğunun namaz kılıp Kur'an-ı Kerim okuduğunu belirten Karaca, şöyle konuştu:

        "Sabah kalktım, bir yeri mescit yapmışlar, ezan okundu, herkes namaz kıldı sonra da bilenler eline Kur'an-ı Kerim aldı, bilmeyenler Elif cüzü aldı, ben ortada öyle dikildim, kaldım. Sonra ben de bir Elif cüzü aldım elime. Kendi kendime, 'İsmail Karaca dün bu saatlerde sen Cami Kebir'de hocanın dediğine amin demedin mi dedin, dışarda işi bırakıp Kur'an-ı Kerim öğrenmiyordun, Allah da seni azıcık bir suça bulaştırdı, kulağından tuttu buraya koydu, Hadi eline bir Elif cüzü al da devam et' dedim. Eliften başladım, iyi çalıştım 40 günde Yasin Suresi'ne geldim. Mahkememe 3 gün vardı, ceza yarıya indirildi, geri kalanı da para cezasına çevrildi ve tahliye edildim. Biz camiden hapishaneye gittik, orada Kur'an-ı Kerim öğrendik."

        - 83 yaşında el yazması Kur'an-ı Kerim yazdı

        Mahallesindeki KAYMEK binasını merak ederek içeri girdiğini ve daha sonra buradaki kurslara katılıp sertifikalar aldığını anlatan Karaca, 3,5 yıl boyunca hüsn-i hata devam ettiğini dile getirdi.

        Hüsn-i hattan çok etkilendiğini vurgulayan Karaca, "Allah o hocamdan razı olsun bana dedi ki 'İsmail amca sen Kur'an-ı Kerim yazacaksın'. Ben hoca değilim, hafız değilim. Yazarım ama ömrüm kifayet etmezse geri kalanı sen tamamla, yarım kalmasın dedim. 83 yaşındaydım, kolay değil o yaşta yazmak. Sabah oturdum akşam ezanına kadar yazdım, 1,5 yıl böyle devam ettim. 1,5 yılda bitirdim Kur'an-ı Kerim yazmayı, rahatladım. Rabbime çok şükür bir ömür verdi, biz de yazdık. Yazmaya devam ediyorum." dedi.

        Çevresindekilerin bu yaşta Kur'an-ı Kerim yazmasına ve hüsn-i hat ile uğraşmasına şaşırdığını aktaran Karaca, şöyle devam etti:

        "Telefona bir tane mesaj gelince açıyorsun, bakıyorsun kimden gelmiş diye, ben Allah'tan gelen mesajı okuyup yazmaya mecburum. Yazıyorum tablo yapıyorum, birkaç sefer felç geçirdim, kolay atlattım, hiçbir eser kalmadı şükür. Geçmiş olsun için gelenlere, eşe dosta yazdığım eserleri hediye ediyorum. Peygamberimizin 'Benim şefaatim kusuru olan kullar içindir' hadisini yazdığım tabloyu Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye etmek istiyorum. 83 yaşında yazdığım bu tabloyu Kayseri'ye geldiğinde bizzat kendisine hediye etmek istiyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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