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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, katı atıkları enerjiye dönüştürüyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi sayesinde 1 yılda 44 milyon kilovatsaat elektrik üreterek 22 milyon metreküp sera gazı salınımını engelledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 12:33 Güncelleme: 03.02.2025 - 12:48
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, katı atıkları enerjiye dönüştürüyor
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi sayesinde 1 yılda 44 milyon kilovatsaat elektrik üreterek 22 milyon metreküp sera gazı salınımını engelledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki katı atıkları enerjiye dönüştürerek çevre ve ekonomi alanında önemli kazanımlar sağlıyor.

        Tesiste, 2019 yılından bu zamana kadar katı atıklar değerlendirilerek 236 milyon 275 bin kilovatsaat elektrik üretildi.

        Enerji üretimi, kentin enerji ihtiyacını önemli ölçüde karşılarken, 120 milyon metreküp sera gazı salınımı engellendi.

        Geçen yıl 44 milyon kilovatsaat elektrik üretilen tesiste, 22 milyon metreküp sera gazı salınımı da önlendi.

        Tesiste, 2019'dan itibaren 11 bin metrekarelik alanda topraksız sera yöntemiyle 2 bin 700 ton domates üretildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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