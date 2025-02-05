Talas Belediyesi kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor

Talas Belediyesi, kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezinden takibi yapılan kar yağışına ilişkin 90 kişiden oluşan ekip, 2 vardiya halinde çalışmalarına devam ediyor.

İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamamaları için 6 bıçaklı tuzlama kamyonu, 2 greyder, 5 kepçe, 3 büyük kepçe, 4 mini kepçe, 6 traktör, 2 kontrol aracı ve 2 elle tuzlama aracı hizmet veriyor.

Ekipler kar yağışının yoğunlaştığı bölgelere de hızlı bir şekilde müdahale ediyor.