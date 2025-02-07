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        Masa tenisine 6'sında başladı 13'ünde dünyada başarı hedefliyor

        MUHAMMED KISIR - Kayseri Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü'nde forma giyen milli sporcu Ayten Ceren Kahraman, Balkan Şampiyonu halası Betül Nur Kahraman'ın yönlendirmesiyle 6 yaşında başladığı masa tenisinde 13 yaşında dünya şampiyonasında kürsüye çıkmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 11:08 Güncelleme: 07.02.2025 - 11:08
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        Masa tenisine 6'sında başladı 13'ünde dünyada başarı hedefliyor
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        MUHAMMED KISIR - Kayseri Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü'nde forma giyen milli sporcu Ayten Ceren Kahraman, Balkan Şampiyonu halası Betül Nur Kahraman'ın yönlendirmesiyle 6 yaşında başladığı masa tenisinde 13 yaşında dünya şampiyonasında kürsüye çıkmayı hedefliyor.

        Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi 9. sınıf öğrencisi Ayten Ceren, masa tenisinde ilk madalyasını, 2021 yılında Ankara'da düzenlenen şampiyonada minik kızlar kategorisinde Türkiye üçüncülüğüyle aldı.

        Ayten Ceren, 28-29 Aralık 2024'te Amasya'da organize edilen "Yıldız Kızlar En İyi 16'lar" yarışmasında da Türkiye ikincisi olarak milli takıma katılmaya hak kazandı.

        Nevşehir'de 12-15 Şubat'ta düzenlenecek WTT Youth Contender Açık Turnuvası'nda puanlar kazanarak dünya şampiyonasında ay-yıldızlı formayı giymek isteyen Ayten Ceren, dünya şampiyonasında kürsünün en üst basamağında yer almak istiyor.

        Ayten Ceren Kahraman, AA muhabirine, masa tenisinin hayatının planlı ve disiplinli şekilde ilerlemesine yardımcı olduğunu söyledi.

        Masa tenisinin reflekslerini geliştirdiğini belirten Ayten Ceren, "Dışarıdan çok kolay bir spor gibi gözüküyor. İçinde olup hayatımızı buradan yönlendirerek bir derece almayı ve milli takıma seçilmeyi hedefleyince gerçekten zor oluyor. Bunun için de daha çok çalışmak gerekiyor." dedi.

        Ayten Ceren, masa tenisinde çok sayıda madalya kazandığını anlatarak "Nevşehir'de yapılacak WTT Youth Contender Açık Turnuvası'nda bayrağımızı en iyi şekilde temsil edip oradan gelen puanlarla da dünya şampiyonasına katılmayı istiyorum." diye konuştu.

        Ayten Ceren, milli takımda yer almanın çok zor olduğunu ve maçlara çok hazırlandığını vurguladı.

        Milli takımda derece yapmanın önceliği olduğunu dile getiren Ayten Ceren, "Pes etmeden 6 yaşından beri çalışıyoruz. Bundan sonraki hedefim dünya şampiyonasına katılıp orada ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil edip İstiklal Marşı'mızı okutmak." diye konuştu.

        - "Disiplinli ve azimli çalışıyor"

        Masa tenisi antrenörü Furkan Köse de Ceren'in haftanın 7 günü salonda çalışma yaptığını ve ailesinden çok antrenörlerini ve arkadaşlarını gördüğünü söyledi.

        Çalışmalarının yoğun geçtiğini anlatan Köse, "Ceren, disiplinli ve azimli çalışıyor. Bu çalışmanın sonunda da güzel dereceler elde ediyoruz. Geçen ay katıldığımız turnuvada Türkiye ikincisi olarak milli takıma katılmaya hak kazandı. Ceren'in milli takım formasını uzun yıllar taşıyacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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