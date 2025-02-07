Kayseri'de ekipler, yolu kardan kapanan mahalledeki hasta için seferber oldu

Bu kapsamda, Akkışla'da 3, Bünyan'da 39, Develi'de 17, Felahiye'de 9, Hacılar'da 3, İncesu'da 7, Kocasinan'da 20, Özvatan 4, Pınarbaşı'da 62, Sarıoğlan'da 7, Sarız'da 22, Talas'ta 8, Tomarza'da 23, Yahyalı'da 18 ve Yeşilhisar'da 10 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Öte yandan, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, 63 araç, 130 personel ile kırsal mahallelerde yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Sağlık ekipleri mahallenin yollarının ambulansın gidebileceği durumda olmadığı için Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı çalışanlarından yardım istedi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Develi ilçesi Saraycık Mahallesi'nde fenalaşan bir vatandaşın yakınları durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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