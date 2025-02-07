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        Kayseri'de ekipler, yolu kardan kapanan mahalledeki hasta için seferber oldu

        Kayseri'de kar nedeniyle yolu kapanan kırsal mahalledeki hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 19:10 Güncelleme: 07.02.2025 - 19:14
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        Kayseri'de ekipler, yolu kardan kapanan mahalledeki hasta için seferber oldu
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        Kayseri'de kar nedeniyle yolu kapanan kırsal mahalledeki hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Develi ilçesi Saraycık Mahallesi'nde fenalaşan bir vatandaşın yakınları durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Sağlık ekipleri mahallenin yollarının ambulansın gidebileceği durumda olmadığı için Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı çalışanlarından yardım istedi.

        Hasta, ekiplerin açtığı yoldan mahalleye ulaşan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Öte yandan, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, 63 araç, 130 personel ile kırsal mahallelerde yol açma çalışmalarına devam ediyor.

        Bu kapsamda, Akkışla'da 3, Bünyan'da 39, Develi'de 17, Felahiye'de 9, Hacılar'da 3, İncesu'da 7, Kocasinan'da 20, Özvatan 4, Pınarbaşı'da 62, Sarıoğlan'da 7, Sarız'da 22, Talas'ta 8, Tomarza'da 23, Yahyalı'da 18 ve Yeşilhisar'da 10 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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