Kayseri'de 209 bin 400 makaron ele geçirildi

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 209 bin 400 doldurulmuş makaron, 1 ton 200 kilogram tütün ve 7 bin 800 boş sigara paketi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, piyasaya makaron sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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