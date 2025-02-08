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        Kayserispor-Konyaspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 yenen Bellona Kayserispor'da başkan Nurettin Açıkalın, uzun süre sonra gelen galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 19:28 Güncelleme: 08.02.2025 - 19:28
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        Kayserispor-Konyaspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 yenen Bellona Kayserispor'da başkan Nurettin Açıkalın, uzun süre sonra gelen galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

        Açıkalın, maçın ardından stat çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, şehirde bir bayram havası olduğunu ve güzel oyun oynadıklarını ifade etti.

        Kayserispor'un çok değerli olduğunu anlatan Açıkalın, şunları kaydetti:

        "Geçen haftadaki Trabzonspor maçında da söyledim. Kazanmış bir takım edası vardı. Bugün de bunu taçlandırdık. Seyircimize bu mutluluğu tattırdığımız için çok mutluyuz. Güzel ve değerli bir üç puan oldu. Biz kötü bir takım değiliz. Çok güzel oyun oynuyoruz. Birlik olduğumuz sürece de bu oyunumuz devam eder. Kayserispor gerçekten çok değerli. Şehirdeki havayı görüyoruz bir bayram havası var. Bunu da sağlayabilen yegane elimizdeki değerimiz. Şehrimiz gerektiği kadar da sahip çıkıyor. Buradan ben herkese teşekkür ediyorum. Umarım Eyüpspor maçından da 3 puanla geliriz diyorum. Taraftarımızın da dediği gibi enflasyon düşer, her şey düşer Kayserispor düşmez."

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ve Kayserispor'un layık olduğu yere geleceğini vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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