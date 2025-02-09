Kayseri'de kar nedeniyle kapanan 107 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Tipi ve kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalara 130 personel ve 63 araçla destek veren ekipler, Akkışla ilçesinde 3, Bünyan'da 13, Develi'de 7, Felahiye'de 6, Hacılar'da 3, İncesu'da 3, Kocasinan'da 6, Özvatan'da 3, Pınarbaşı'nda 30, Sarıoğlan'da 6, Sarız'da 6, Talas'ta 8, Tomarza'da 8, Yahyalı'da 2 ve Yeşilhisar ilçesindeki 3 mahallenin yolunu ulaşıma açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

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