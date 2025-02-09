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        Kayseri'de bir kişiye kılıçla saldıran zanlı tutuklandı

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir kişiye kılıçla saldıran şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 19:07 Güncelleme: 09.02.2025 - 19:07
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        Kayseri'de bir kişiye kılıçla saldıran zanlı tutuklandı
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        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir kişiye kılıçla saldıran şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kılıçaslan Mahallesi'ndeki bir apartman girişinde bir kişiye kılıçla saldıran A.R'nin (32) yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan 18 suç kaydı bulunan şüpheliyi, "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlamasıyla gözaltına aldı.

        Zanlının evinde ve aracında yapılan aramada, kılıç ve 70 fişek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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