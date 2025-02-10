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        Kayseri'de 2 bin 220 paket kaçak sigara ele geçirildi

        Kayseri'de bir eve düzenlenen operasyonda 2 bin 220 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 09:20 Güncelleme: 10.02.2025 - 09:21
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        Kayseri'de 2 bin 220 paket kaçak sigara ele geçirildi
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        Kayseri'de bir eve düzenlenen operasyonda 2 bin 220 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, başka illerden kente getirilen siğaraların piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda bir eve düzenlenen operasyonda, 2 bin 220 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli C.G. (35) hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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