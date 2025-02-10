Talas Belediyesinin "Gezici kanser tarama aracı"nda geçen yıl 9 bin 496 tarama yapıldı
Talas Belediyesinin "Gezici kanser tarama aracı"nda geçen yıl 9 bin 496 kişiye tarama yapıldı.
Talas Belediyesinin "Gezici kanser tarama aracı"nda geçen yıl 9 bin 496 kişiye tarama yapıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Talas Belediyesinin "Erken teşhis hayat kurtarır" anlayışından yola çıkarak sağlık hizmetine kazandırdığı aracı İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edildi.
Yaklaşık 2 yıl önce seferlerine başlayan araç, uzman ekiplerle kırsal mahallelerde kanser taraması yaparak hastalığın erken teşhisine olanak sağlıyor.
Gezici kanser tarama aracında 2024 yılında 4 bin 996'sı mamografi olmak üzere 9 bin 496 test yapılırken, araca muayene olmaya gelen Fatma Çalışır, sunulan hizmetten dolayı memnun olduğunu ifade etti.
Vatandaşlardan Kezban Kuyak ise verilen hizmette emeği geçenlere teşekkür etti.
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