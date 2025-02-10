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        Talas Belediyesinin "Gezici kanser tarama aracı"nda geçen yıl 9 bin 496 tarama yapıldı

        Talas Belediyesinin "Gezici kanser tarama aracı"nda geçen yıl 9 bin 496 kişiye tarama yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 12:16 Güncelleme: 10.02.2025 - 12:16
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        Talas Belediyesinin "Gezici kanser tarama aracı"nda geçen yıl 9 bin 496 tarama yapıldı
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        Talas Belediyesinin "Gezici kanser tarama aracı"nda geçen yıl 9 bin 496 kişiye tarama yapıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Talas Belediyesinin "Erken teşhis hayat kurtarır" anlayışından yola çıkarak sağlık hizmetine kazandırdığı aracı İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edildi.

        Yaklaşık 2 yıl önce seferlerine başlayan araç, uzman ekiplerle kırsal mahallelerde kanser taraması yaparak hastalığın erken teşhisine olanak sağlıyor.

        Gezici kanser tarama aracında 2024 yılında 4 bin 996'sı mamografi olmak üzere 9 bin 496 test yapılırken, araca muayene olmaya gelen Fatma Çalışır, sunulan hizmetten dolayı memnun olduğunu ifade etti.

        Vatandaşlardan Kezban Kuyak ise verilen hizmette emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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