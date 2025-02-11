Kayseri Şeker, tarımsal verimliliği artırmak için çiftçilere yönelik eğitim düzenleyecek
Kayseri Şeker, pancar üreticilerini bilinçlendirmek ve tarımsal verimliliği artırmak amacıyla çiftçi eğitim seminerleri düzenleyecek.
Kayseri Şeker, pancar üreticilerini bilinçlendirmek ve tarımsal verimliliği artırmak amacıyla çiftçi eğitim seminerleri düzenleyecek.
Kayseri Şeker'den yapılan açıklamaya göre, eğitim seminerlerinde 2024 sezonunun değerlendirilmesinin yanı sıra, çiftçilerin daha bilinçli üretim yapmasını sağlayacak konular ele alınacak.
Kentte 12-18 ve 24-28 şubatta yapılacak seminerlerle, çiftçilerin hem ekonomik kazançlarını artırmaları hem de sürdürülebilir tarım uygulamalarına adapte olmaları hedefleniyor.
Eğitim programında Kayseri Şeker'in münavebeli ekimin (ekim nöbeti) önemi, pancar hastalıklarıyla mücadele yöntemleri ve şeker oranını etkileyen faktörler hakkında çiftçilere eğitim verilecek.
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