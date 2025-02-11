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        Kayseri'de tarihi eser niteliğinde 328 obje ele geçirildi

        Kayseri'de tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 328 obje ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 20:40 Güncelleme: 11.02.2025 - 20:44
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        Kayseri'de tarihi eser niteliğinde 328 obje ele geçirildi
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        Kayseri'de tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 328 obje ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.Y'nin tarihi eser niteliği taşıyan malzemeleri satacağı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

        Şüphelinin otomobilinde yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 241 sikke ve 87 tarihi obje ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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