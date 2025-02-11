Kayseri'de tarihi eser niteliğinde 328 obje ele geçirildi
Kayseri'de tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 328 obje ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Kayseri'de tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 328 obje ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.Y'nin tarihi eser niteliği taşıyan malzemeleri satacağı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Şüphelinin otomobilinde yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 241 sikke ve 87 tarihi obje ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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