Kayseri'de tarihi eser niteliğinde 328 obje ele geçirildi

Şüphelinin otomobilinde yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 241 sikke ve 87 tarihi obje ele geçirildi.

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