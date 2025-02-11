Kayseri'de sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 40 litre sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin sahte içki yaparak piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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