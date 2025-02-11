Kayseri'de "Atık Yönetiminde Sıfır Atık ve Sürdürülebilirliğe Bakış" paneli düzenlendi

İklim değişikliğiyle mücadelede farkındalık yaratmayı ve atık yönetiminde sıfır atık yaklaşımı ile sürdürülebilirlik konularına dikkati çekmeyi amaçlayan panelde, çevresel sorunlara yönelik çözüm önerileri paylaşıldı.

Panele, araştırma görevlileri Dr. Merve Çapaş ve Dr. Gözde Kestellioğlu konuşmacı olarak katıldı.

Kayseri Olgunlaşma Enstitüsünce "Geleneksel ve Sanatsal İfade ile İklim Değişikliği" projesi kapsamında "Atık Yönetiminde Sıfır Atık ve Sürdürülebilirliğe Bakış" paneli düzenlendi.

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