KİGDER vereceği konserle depremzede okulun yaralarını saracak

Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER), Hatay Antakya Gazi Ortaokulu'nun ihtiyaçlarının karşılanması için konser düzenleyecek.

KİGDER Başkanı Sema Karaoğlu, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde yaptığı basın toplantısında, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezleri depremlerin sadece binaları değil, içinde barındırdığı değerleri ve eğitim yuvalarını da derinden sarstığını belirtti.

Karaoğlu, Hatay'da 1982 yılından bu yana eğitim veren Antakya Gazi Ortaokulu'nun da depremde orta seviyede hasar aldığını ve robotik kodlama, zeka oyunları, fen, matematik, görsel sanatlar, müzik, bilişim teknolojileri, Z kütüphane ve spor atölyelerinin büyük zarar gördüğünü aktardı.

Yangında okulun 3 öğretmeninin de hayatını kaybettiğini belirten Karaoğlu, öğretmenlerin isimlerini ve hatıralarını yeniden kurmak istedikleri atölyelerde yaşatacaklarını ifade etti.

Eğitim yuvasını ayağa kaldırmak için desteğe ihtiyaçları olduğunu ifade eden Karaoğlu, şunları kaydetti:

"Gazi Ortaokulu'ndaki atölyeler, çocuklarımızın yaratıcılığını, analitik düşünme becerilerini, sosyalleşmelerini ve sanatsal yönlerini geliştiren alanlardı. Güçlendirme çalışmaları tamamlanan okulumuzda bu atölyeleri tekrar kazandırmak, öğrencilerimizin tekrar nitelikli bir eğitim almasını sağlamak için biz de çorbada tuzumuz bulunsun istiyoruz. Bu yüzden Kayseri'nin dinamikleri olarak bir araya geldik ve bir bağış kampanyası başlatıyoruz. Okulun ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için bir konser düzenleyeceğiz."

Karaoğlu, bir prodüksiyon şirketinin yanı sıra çok sayıda paydaşın destek verdiği konserin 21 Şubat'ta saat 19.30'da Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceğini, konserden elde edilecek gelirin okula bağışlanacağını, konsere katılmayıp okula destek olmak isteyenlerin KİGDER'in banka hesabına bağışta bulunabileceğini sözlerine ekledi.