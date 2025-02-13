İç Anadolu'da kar etkili oluyor

Kayseri, Sivas, Niğde, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir'de kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kayseri'de kar yağışı nedeniyle kentteki evlerin çatıları, araçlar, cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlanan belediye ekipleri ara sokak, cadde, park ve bahçelerde temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Öte yandan, 3 bin 917 metre rakımlı Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde de başlayan kar, kayak merkezinin bulunduğu alanda etkisini sürdürüyor.

Hafif kar yağışının görüldüğü Kayseri-Nevşehir, Kayseri-Ankara, Kayseri-Sivas, Kayseri-Malatya, Kayseri-Yozgat ve Kayseri-Niğde kara yollarının da trafiğe açık olduğu öğrenildi.

- Sivas

Sivas'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar yağışı nedeniyle tarihi kent meydanı karla kaplandı.

Belediye ekipleri, kent merkezinde temizleme çalışması yaparken, Karayolları ekipleri de şehirler arası yollarda trafiğin aksamaması için karla mücadeleyi sürdürüyor.

- Niğde

Niğde'de bir süredir mevsim normallerinde seyreden soğuk hava, yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışının ardından belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de sürücüleri hatalı sollama, aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

- Nevşehir

Nevşehir'de 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, gece etkisini artırdı.

Kentteki park ve bahçeler karla kaplanırken, bazı sürücüler buzlanan yollarda araçlarını ilerletmekte zorlandı.

Belediye ekipleri, cadde ve kaldırımlarda temizlik çalışması yaptı.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, trafik ve can güvenliği nedeniyle kentte motosiklet türü araçların trafiğe çıkışına ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceği bildirildi.

- Yozgat

Yozgat'ta 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.