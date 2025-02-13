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        İç Anadolu'da kar etkili oluyor

        Kayseri, Sivas, Niğde, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir'de kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 11:03 Güncelleme: 13.02.2025 - 11:03
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        İç Anadolu'da kar etkili oluyor
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        Kayseri, Sivas, Niğde, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir'de kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kayseri'de kar yağışı nedeniyle kentteki evlerin çatıları, araçlar, cadde ve sokaklar beyaza büründü.

        Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlanan belediye ekipleri ara sokak, cadde, park ve bahçelerde temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

        Öte yandan, 3 bin 917 metre rakımlı Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde de başlayan kar, kayak merkezinin bulunduğu alanda etkisini sürdürüyor.

        Hafif kar yağışının görüldüğü Kayseri-Nevşehir, Kayseri-Ankara, Kayseri-Sivas, Kayseri-Malatya, Kayseri-Yozgat ve Kayseri-Niğde kara yollarının da trafiğe açık olduğu öğrenildi.

        - Sivas

        Sivas'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kar yağışı nedeniyle tarihi kent meydanı karla kaplandı.

        Belediye ekipleri, kent merkezinde temizleme çalışması yaparken, Karayolları ekipleri de şehirler arası yollarda trafiğin aksamaması için karla mücadeleyi sürdürüyor.

        - Niğde

        Niğde'de bir süredir mevsim normallerinde seyreden soğuk hava, yerini kar yağışına bıraktı.

        Kar yağışının ardından belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması başlattı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de sürücüleri hatalı sollama, aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

        - Nevşehir

        Nevşehir'de 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, gece etkisini artırdı.

        Kentteki park ve bahçeler karla kaplanırken, bazı sürücüler buzlanan yollarda araçlarını ilerletmekte zorlandı.

        Belediye ekipleri, cadde ve kaldırımlarda temizlik çalışması yaptı.

        Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, trafik ve can güvenliği nedeniyle kentte motosiklet türü araçların trafiğe çıkışına ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceği bildirildi.

        - Yozgat

        Yozgat'ta 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kar yağışıyla kent merkezindeki cadde ve sokaklar beyaza büründü, park halindeki araçlar ve binaların çatıları karla kaplandı.

        Belediye ekipleri, cadde, sokak ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmalarına devam etti.

        - Kırşehir

        Kırşehir'de gece saatlerinden itibaren başlayan kar nedeniyle kent merkezindeki evlerin çatıları, araçlar, cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

        Kar dolayısıyla kara yollarının bazı bölümlerinde ekiplerce temizleme ve tuzlama çalışması yapıldı.

        Kent merkezindeki Ankara, Terme, Lise ve Atatürk Caddeleri başta olmak üzere ana arterlerde kar temizleme çalışmalarına başlandı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli araç kullanmaları konusunda uyardı.

        İl Özel İdaresi ekipleri ise merkez ve ilçelerde kar sürgünlerine karşı ulaşımda sorun yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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