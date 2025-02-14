Kayseri'de 2'si firari FETÖ hükümlüsü 3 kişi yakalandı

Gözaltına alınan S.A. ve L.K, cezaevine teslim edildi, S.B.'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ekipler, FETÖ üyeliğinden hakkında arama kararı bulunan ve örgüt içerisinde emniyet personellerinden sorumlu mahrem hizmetler yapılanmasında faaliyet yürüten S.B'yi de (46) yakaladı.

Operasyonda, FETÖ üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, örgüt içerisinde emniyet personellerinden sorumlu mahrem hizmetler yapılanmasında faaliyet yürüten eski öğretmen S.A. (47) ile aynı suçtan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, örgüt içerisinde Kayseri Milli Eğitim Bakanlığı personellerinden sorumlu yardımcı olarak faaliyet yürüten eski öğretmen L.K. (53) yakalandı.

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