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        Kayseri'de 2'si firari FETÖ hükümlüsü 3 kişi yakalandı

        Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü ile 1 aranan şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 13:11 Güncelleme: 14.02.2025 - 13:11
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        Kayseri'de 2'si firari FETÖ hükümlüsü 3 kişi yakalandı
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        Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü ile 1 aranan şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ içerisinde örgüt üyelerinin saklanmasını sağlayan hücre evlerine operasyon düzenledi.

        Operasyonda, FETÖ üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, örgüt içerisinde emniyet personellerinden sorumlu mahrem hizmetler yapılanmasında faaliyet yürüten eski öğretmen S.A. (47) ile aynı suçtan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, örgüt içerisinde Kayseri Milli Eğitim Bakanlığı personellerinden sorumlu yardımcı olarak faaliyet yürüten eski öğretmen L.K. (53) yakalandı.

        Ekipler, FETÖ üyeliğinden hakkında arama kararı bulunan ve örgüt içerisinde emniyet personellerinden sorumlu mahrem hizmetler yapılanmasında faaliyet yürüten S.B'yi de (46) yakaladı.

        Gözaltına alınan S.A. ve L.K, cezaevine teslim edildi, S.B.'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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