Kayseri'de 2'si firari FETÖ hükümlüsü 3 kişi yakalandı
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü ile 1 aranan şüpheli yakalandı.
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü ile 1 aranan şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ içerisinde örgüt üyelerinin saklanmasını sağlayan hücre evlerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, FETÖ üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, örgüt içerisinde emniyet personellerinden sorumlu mahrem hizmetler yapılanmasında faaliyet yürüten eski öğretmen S.A. (47) ile aynı suçtan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, örgüt içerisinde Kayseri Milli Eğitim Bakanlığı personellerinden sorumlu yardımcı olarak faaliyet yürüten eski öğretmen L.K. (53) yakalandı.
Ekipler, FETÖ üyeliğinden hakkında arama kararı bulunan ve örgüt içerisinde emniyet personellerinden sorumlu mahrem hizmetler yapılanmasında faaliyet yürüten S.B'yi de (46) yakaladı.
Gözaltına alınan S.A. ve L.K, cezaevine teslim edildi, S.B.'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
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