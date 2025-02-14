Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri Şehir Hastanesi'nde lösemili çocuklar için zeka oyunları etkinliği düzenlendi

        Kayseri'de lise öğrencileri, hastanede tedavi gören lösemili çocuklarla süper bardak, satranç ve eğlenceli şekiller gibi zeka oyunları oynadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 13:49 Güncelleme: 14.02.2025 - 13:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri Şehir Hastanesi'nde lösemili çocuklar için zeka oyunları etkinliği düzenlendi
        ABONE OL

        Kayseri'de lise öğrencileri, hastanede tedavi gören lösemili çocuklarla süper bardak, satranç ve eğlenceli şekiller gibi zeka oyunları oynadı.

        Kayseri Şehir Hastanesinin Çocuk Hematoloji servisinde 15 Şubat Uluslararası Çocukluk Çağı Kanseri Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan lösemili çocuklar, lise öğrencileri tarafından getirilen zeka oyunlarını oynayarak keyifli vakit geçirdi.

        Öğrencilerle süper bardak, satranç ve eğlenceli şekiller gibi zeka oyunları oynayan çocukların keyifli dakikalarına zaman zaman anneleri de eşlik etti.

        Çocuk Hematoloji servisinde görevli Uzm. Dr. Muhammed Mustafa Özdemir, AA muhabirine, bugünün dünya genelinde kutlandığını söyledi.

        Kanser sürecinin çok zor olduğunu anlatan Özdemir, "Güzel projeler, çocuklarımızın moralini ve motivasyonunu artırmakta. Etkinliklerin ardından vizitlerde hastaların ne kadar moralli olduğuna, motivasyonlarının ne kadar arttığına şahit oluyoruz. Etkinliğin düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

        Somuncu Baba Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görevli Edebiyat Öğretmeni Veysi Arslan da hasta çocukların her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek, öğrencileriyle sosyal sorumluluk projesini yerine getirdiklerini dile getirdi.

        Zeka oyunlarının çocukları ve yetişkinleri mutlu ettiğini belirten Arslan, "Burada olmaktan çok mutluyuz. Belirli aralıklarla burada olup çocuklarla daha kaliteli vakit geçirmek istiyoruz." diye konuştu.

        Anne Sevda Çimen ise evladının sevinmesine sebep olanlara teşekkür etti.

        Küçük kızının hastanede etkinlik olacağını duyunca çok sevindiğini anlatan Çimen, "Kızımla 6 aydır hastanedeyiz, tedavi görüyor. Zehra odada sıkıldığı için çok mutlu oldu. Kendisini bir parkta veya bir okulda gibi gördü. Bu etkinlik bizim için iyi moral oldu." ifadelerini kullandı.

        Lösemi hastası 5 yaşındaki Zehra Çimen ise çok güzel vakit geçirdiğini, ağabeyleriyle zeka oyunları oynadığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        BDDK, tüketici kredilerinde vade sınırını değiştirdi
        BDDK, tüketici kredilerinde vade sınırını değiştirdi
        MHP lideri Bahçeli taburcu edildi
        MHP lideri Bahçeli taburcu edildi
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Fransız liselerine ceza yağdı
        TÜSİAD'ın gündemindeki kayyım yasası
        TÜSİAD'ın gündemindeki kayyım yasası
        Zelenskiy: Rusya, Çernobil santralini vurdu
        Zelenskiy: Rusya, Çernobil santralini vurdu
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Kayınpeder ile 2 damadını öldürmüştü! "Çok pişmanım hayatım karardı!"
        Kayınpeder ile 2 damadını öldürmüştü! "Çok pişmanım hayatım karardı!"
        Fenerbahçe'nin zaferi Belçika'da yankılandı
        Fenerbahçe'nin zaferi Belçika'da yankılandı
        Sosyal medyada 8'e 3 ağır basan taraf hangisi?
        Sosyal medyada 8'e 3 ağır basan taraf hangisi?
        AB'nin ABD'ye misillemesi hangi alanlarda olacak?
        AB'nin ABD'ye misillemesi hangi alanlarda olacak?
        "Galatasaray ağır yaralı"
        "Galatasaray ağır yaralı"
        Polis memurunun kahreden ölümü! Motosikleti alev aldı!
        Polis memurunun kahreden ölümü! Motosikleti alev aldı!
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Şantajcılardan biri Türk
        Şantajcılardan biri Türk
        Üsküdar'da facia kıl payı! 2 bina tahliye edildi!
        Üsküdar'da facia kıl payı! 2 bina tahliye edildi!
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Fiyat pazarlığı yapan hastaneye para cezası
        Fiyat pazarlığı yapan hastaneye para cezası
        Müzisyen cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!
        Müzisyen cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!
        "Toplumsal çatışmalarımıza ayna tutuyor"
        "Toplumsal çatışmalarımıza ayna tutuyor"

        Benzer Haberler

        Kayseri'de aranan 3 FETÖ firarisi yakalandı
        Kayseri'de aranan 3 FETÖ firarisi yakalandı
        Kayseri'de 2'si firari FETÖ hükümlüsü 3 kişi yakalandı
        Kayseri'de 2'si firari FETÖ hükümlüsü 3 kişi yakalandı
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsaldaki 47 mahalle yolunu ulaşıma açtı
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsaldaki 47 mahalle yolunu ulaşıma açtı
        Belden aşağısı felç kocasına 60 yıldır sevgiyle bakıyor
        Belden aşağısı felç kocasına 60 yıldır sevgiyle bakıyor
        Kayseri'de bataklığa saplanan yılkı atı kurtarıldı
        Kayseri'de bataklığa saplanan yılkı atı kurtarıldı
        600 tonluk dev türbinler rüzgarı elektriğe dönüştürüyor
        600 tonluk dev türbinler rüzgarı elektriğe dönüştürüyor