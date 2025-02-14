Erciyes'te düzenlenecek Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı yapıldı

Kayseri'nin ev sahipliğinde 15-16 Mart'ta Erciyes'te ikinci kez düzenlenecek Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın (SNX Türkiye) tanıtım toplantısı yapıldı.

Erciyes Kardan Adam Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Erciyes Kayak Merkezi'nin 17 tesis, 3 bin yatak kapasitesi ile yerli ve yabancı turistleri ağırladığını söyledi.

Otellerdeki doluluk oranının yüzde 100'lere ulaştığını aktaran Çiçek, "Bu yıl gelen turist sayısında ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Geçen hafta Düsseldorf, Köln, Münih, Amsterdam ve Rotterdam'dan gelen seferlerle Erciyes farkını gösteriyor. Bu yıl özellikle Kapadokya ile beraber turizm yapalım anlayışı meyvelerini vermeye başladı. Malezya'dan ve Endonezya'dan da kültür turizmi için gelenleri görüyoruz." dedi.

Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın geçen yıl Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirildiğini anımsatan Çiçek, bu tür sporlarla Erciyes'in tanınırlığının arttığını belirtti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise 2011 yılında kurulan Erciyes AŞ'nin kayak merkezinin güvenli ve uluslararası turizmde bilinen bir tesis olması için her türlü sertifikayı aldığını dile getirdi.

Erciyes Kayak Merkezi'nin yıllar içinde geçirdiği değişimi anlatan Cıngı, son yıllarda pek çok uluslararası müsabakaya ev sahipliği yaptıklarını, bunların da Erciyes'in görünürlüğünü artırdığını ifade etti.

- Erciyes'teki sondaj çalışmaları

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, son günlerde yoğun şekilde yağan karı da değerlendirerek, Erciyes Kayak Merkezi'ni en güzel ve güvenilir şekilde insanların hizmetine sunduklarını kaydetti.

Son rakamlara göre Erciyes Kayak Merkezi'nin 2 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladığına değinen Büyükkılıç, kayak merkezinin güvenilirliğinin akredite kuruluşlar tarafından sertifikalandırılmasını önemli bulduklarını vurguladı.