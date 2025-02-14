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        Başkan Büyükkılıç, başarılı sporcuları tebrik etti

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2025 Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası müsabakalarında 3 altın, 5 bronz madalya kazanan Spor AŞ sporcularını tebrik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 16:17 Güncelleme: 14.02.2025 - 16:17
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        Başkan Büyükkılıç, başarılı sporcuları tebrik etti
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2025 Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası müsabakalarında 3 altın, 5 bronz madalya kazanan Spor AŞ sporcularını tebrik etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yalova'da düzenlenen TÜGVA Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek 2025 Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası gençler müsabakalarında Spor AŞ sporcuları 3 altın ve 5 bronz madalya kazandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Altın Bayrak ödüllü 2024'ün En İyi Avrupa Spor Şehri seçilen Kayseri'de, Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin sportif başarılarının devam ettiğini belirtti.

        Büyükşehir Belediyesi'nin sporun ve sporcunun dostu olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "Sporcularımızın başarısıyla gururlanıyoruz. Tüm sporcularımızı tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

        Öte yandan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 2025 Salon Okçuluk Federasyon Kupası'nda eleme turunda 237 puan ile Türkiye rekoru kırdı.

        Büyükkılıç, sporcuları ve antrenörler Emre Çömez ile Furkan Dernekli'yi tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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