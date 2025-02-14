Kayseri'de 33 yıldır kayıp olan kadının gömüldüğü değerlendirilen yerde keşif yapıldı

Kayseri'de 33 yıldır kayıp olan kadının gömüldüğü değerlendirilen bölgede, mahkeme kararıyla keşif gerçekleştirildi.

Kız kardeşi H.T'yi öldürdüğü iddiasıyla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Y.T'nin dün görülen duruşmasında, 2 tanığın, kadının gömülü olduğu yeri bildiklerini iddia etmesi ve mahkeme heyetinin kararının ardından, söz konusu yerde keşif çalışması başlatıldı.

İş makineleriyle kazılan ve kadavra köpeğiyle arama yapılan bölgede, şu ana kadar herhangi bulguya ulaşılamadığı öğrenildi.

Evlenip Adana'ya yerleşen ve sonrasında eşiyle sorunlar yaşayan H.T'den, ailesi tarafından1992 yılında Kayseri'ye getirildikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Kız kardeşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Y.T, 10 Haziran 2021'de, ağabeyi M.T. ile eski yengesi F.Ö'yü iple boğup cesetlerini bahçedeki tandıra gömmüş, bu dosyadan 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıp "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapse çarptırılmıştı.