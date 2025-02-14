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        Kayseri'de 250 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi

        Kayseri'de 250 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 22:33 Güncelleme: 14.02.2025 - 22:33
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        Kayseri'de 250 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi
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        Kayseri'de 250 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya doldurulmuş makaron sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 250 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.

        Gözaltına alınan S.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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