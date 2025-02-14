Kayseri'de 250 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi
Kayseri'de 250 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de 250 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya doldurulmuş makaron sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 250 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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