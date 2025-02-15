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        Kayserispor'da olağanüstü seçimli genel kurul 22 Şubat'a ertelendi

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'un seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı, çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle 22 Şubat'a ertelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 12:35 Güncelleme: 15.02.2025 - 12:35
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        Kayserispor'da olağanüstü seçimli genel kurul 22 Şubat'a ertelendi
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'un seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı, çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle 22 Şubat'a ertelendi.

        Kadir Has Kongre Merkezi Konferans Salonunda yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurulda yeterli çoğunluk sağlanamadı.

        Bu nedenle toplantının 22 Şubat Cumartesi gününe ertelendiği bildirildi.

        Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, genel kurulda aday olduğunu belirtmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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