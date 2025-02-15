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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da yaşandı! Şüpheliler 21-23 yaşlarında! Haraç için 'Keleş' ile taradı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da yaşandı! Şüpheliler 21-23 yaşlarında! Haraç için 'Keleş' ile taradılar!

        İstanbul'da haraç almak için Kalaşnikof otomatik silahla yaylım ateşi açarak bir iş yerini kurşunlayan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin kullandığı motosiklet çalıntı çıkarken, olayda kullanılan Kalaşnikof ve bir tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin iş yerine ateş ettikleri anları güvenlik kameraları kaydetti. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 11:45 Güncelleme: 15.02.2025 - 11:45
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        İstanbul'da yaşandı! Haraç için 'Keleş' ile taradılar!
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        İstanbul Bağcılar'da, Güneşli Mahallesi, Mahmutbey Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde 11 Şubat 2025 tarihinde meydana gelen olayda, motosikletle gelen iki şüpheli Kalaşnikof otomatik silahla iş yerini yaylım ateşine tuttu.

        ÇEVREYE 24 MERMİ İSABET ETTİ

        DHA'daki habere göre şüpheliler olayın ardından hızla kaçtı. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları incelemede iş yerine 21 çevrede bulunan araçlara da 3 olmak üzere toplam 24 merminin isabet ettiğini belirledi.

        GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

        Olay yerinde uzun namlulu silaha ait çok sayıda boş kovan bulundu. Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada şüpheliler güvenlik kameraları kullanılarak takibe alındı.

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        OTOMATİK SİLAHI ATTILAR

        Olay yerinde ateş açtıktan sonra kaçan şüphelilerin bir süre sonra motosikleti terk ettikleri ve olayda kullandıkları Kalaşnikof otomatik silahı da attıkları belirlendi. Terk edilen motosikletinde çalıntı olduğu ortaya çıktı.

        ŞÜPHELİLER 21-23 YAŞLARI ARASINDA

        Polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerinin izini sürerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler Hasan Ç. (21), Ali E.(23) ve Mecid E.(22)'yi gözaltına aldı.

        3 KİŞİ TUTUKLANDI

        Şüphelilerle birlikte bir tabanca ele geçirildi. Yapılan soruşturmada olayda silah kullanan kişinin Hasan Ç. olduğu belirlendi.

        Asayiş Şube Müdürlüğü"nde haklarında örgüt kurmak, yönetmek, gasp, genel güvenliği tehlikeye atmak suçlarından işlem yapılan 3 şüpheli çıkarıldıkları adliyede tutuklandılar.

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