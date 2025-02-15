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        Kayseri'de iş makinesi ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ağır yaralı

        KAYSERİ-Malatya kara yolunda iş makinesi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 10:30 Güncelleme: 15.02.2025 - 10:35
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        Kayseri'de iş makinesi ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ağır yaralı
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        KAYSERİ-Malatya kara yolunda iş makinesi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaza, saat 00.30 sıralarında Kayseri- Malatya yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. H.I. idaresindeki iş makinesi ile H.D. yönetimindeki 38 AFK 089 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile yanındaki kişi yaralandı. İhbarla olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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