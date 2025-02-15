Kayseri'de trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı
Kayseri'de hafif ticari aracın iş makinesiyle çarpışması sonucu ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'de hafif ticari aracın iş makinesiyle çarpışması sonucu ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
H.D'nin kullandığı 38 AFK 089 plakalı hafif ticari araç ile H.I. idaresindeki iş makinesi Kayseri-Malatya kara yolunun 20. kilometresinde çarpıştı.
İş makinesi sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Hafif ticari araç sürücüsü H.D. ve araçtaki bir kişi çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçta sıkıştı.
İtfaiye yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan 2 kişi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumun ağır olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.