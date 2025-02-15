Kayseri'de trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı

Hafif ticari araç sürücüsü H.D. ve araçtaki bir kişi çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçta sıkıştı.

İş makinesi sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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