Kayseri'de Filistin'e destek açıklaması yapıldı

Kayseri'de vatandaşlar İsrail'in saldırılarından etkilenen Filistin'e destek açıklaması gerçekleştirdi.

Kayseri Filistin Dayanışma Platformu ve Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneğince düzenlenen program kapsamında Bürüngüz Camisi önünde buluşan vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından grup adına açıklama yapan Memur-Sen İl Temsilcisi Mehmet Emin Aslantürk, Filistin'de 7 Ekim 2023'te başlayan ve 471 gün süren İsrail soykırımının, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasıyla sona erdiğini ifade etti.

Bu süre içinde karadan, havadan ve denizden devam eden İsrail saldırılarında çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 60 binden fazla Müslüman'ın şehit olduğunu, 100 binden fazlasının da yaralandığını belirten Aslantürk, "Okullar, camiler, kiliseler, hastaneler dahil tüm yerleşim birimleri, vahşi saldırıların hedefi olarak yerle bir edildi. Vahşi saldırılarda basın mensupları ve sağlıkçılar da hedef alınarak hayatını kaybetti." diye konuştu.

Filistin'e yapılan saldırıları kınayan Aslantürk, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri yerinden etme planına da tepki gösterdi.

İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılan grup, dua edilmesinin ardından dağıldı.