Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 108 mahalle yolunu ulaşıma açtı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından 108 mahalle yolunu yeniden ulaşıma açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, yüksek kesimlerde kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yollarda çalışmalarına devam ediyor.

Ekiplerin çalışmasıyla, Bünyan ilçesinde 7, Pınarbaşı'nda 54, Sarıoğlan'da 2, Sarız'da 25, Talas'ta 4, Tomarza'da 10 ve Yahyalı'da 6 olmak üzere 108 mahallenin 840 kilometrelik yolu ulaşıma açtı.

Ekiplerin, çalışması sonucu ilçelerdeki kırsal mahalle yollarında kapalı yol kalmadı.

İlçelerdeki kırsal mahalle yollarında yol genişletme ve temizleme çalışmaları sürüyor.