MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na geç kalan öğrencilere polis desteği
Kayseri'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2025-MSÜ) geç kalan öğrencileri okullarına polis ulaştırdı.
Kayseri'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2025-MSÜ) geç kalan öğrencileri okullarına polis ulaştırdı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, adayların saat 10.15'te başlayan sınava yetişebilmeleri amacıyla kavşaklarda ve güzergahlarda, olası yoğunluğa karşı önlem alarak trafiğe müdahale etti.
Bu kapsamda sınava yetişmek için yardım talebinde bulunan bazı öğrenciler de ekip araçlarıyla sınava girecekleri okullara götürüldü.
Aileler de çocuklarını sınava yetiştiren polislere teşekkür etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.