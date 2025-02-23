MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na geç kalan öğrencilere polis desteği

Aileler de çocuklarını sınava yetiştiren polislere teşekkür etti.

Bu kapsamda sınava yetişmek için yardım talebinde bulunan bazı öğrenciler de ekip araçlarıyla sınava girecekleri okullara götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, adayların saat 10.15'te başlayan sınava yetişebilmeleri amacıyla kavşaklarda ve güzergahlarda, olası yoğunluğa karşı önlem alarak trafiğe müdahale etti.

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