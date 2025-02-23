Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:RHGEnertürk Enerji
Hakemler: Cihan Aydın, Murat Şener, Murat Altan
Bellona Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Attamah, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Karimi, Cardoso, Bourabia, Mane, Nazon
Göztepe: Lis, Nielsen, Koyar Günter, Furkan Bayır, Ogün Bayrak, Dennis, Miroshi, Djalma, Tijanic, Victor Hugo, Matsuki
Gol: Dk. 44 Nazon (Bellona Kayserispor)
KAYSERİ
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