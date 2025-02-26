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        Kayseri Olgunlaşma Enstitüsünce Selçuklu kıyafetlerinden oluşan defile düzenlendi

        Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan Selçuklu kıyafetleriyle bir defile düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 16:26 Güncelleme: 26.02.2025 - 16:37
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        Kayseri Olgunlaşma Enstitüsünce Selçuklu kıyafetlerinden oluşan defile düzenlendi
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        Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan Selçuklu kıyafetleriyle bir defile düzenlendi.

        "Mirasın Renkleri, Sanatın ve Zarafetin Günü" isimli defile, Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        Defilede, Olgunlaşma Enstitüsü Araştırma Bölümü tarafından arşivlerde araştırılan ve el sanatları ile giyim üretim teknolojileri bölümlerince hazırlanan 18 Selçuklu kıyafeti sergilendi.

        Selçuklu sultanlarının yanı sıra kadın sultanların ve asker kıyafetlerinin de yer aldığı sergide, kıyafetlere verilen isimler ve anlamları da katılımcılarla paylaşıldı.

        Öte yandan plastik sanatlar, çini, tezhip, el nakışı ve el sanatları ürünlerinin sergilendiği sergi ziyaretçilerle buluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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